Gazeta.pl broni Polskiego Ładu przed krytyką w TVP Info

Dzisiejszym gościem programu "O co chodzi" w TVP Info był Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Pracodawców Prywatnych. Krzysztof Skowroński zapytał swojego gościa, czy zorientował się w Polskim Ładzie i kto będzie jego beneficjentem. Prezes ZPP odpowiedział, że beneficjentów Polskiego Ładu będzie niewielu, a na uwagę prowadzącego, że przecież ma być ich 18 mln, zareagował śmiechem.

– Wielu dostanie niewiele. Trochę jak w filmie "Bruce Wszechmogący", gdzie wszyscy wygrali centa albo pół centa w totolotka, żeby było sprawiedliwe – powiedział Kaźmierczak. – Jest to projekt bardzo źle przygotowany, o czym ostrzegaliśmy. Bardzo ubolewam, że przegrałem walkę o Polski Ład. Dążyłem do tego, żeby zrobić w tym roku wyższą kwotę wolną od podatku na poziomie 30 tys. zł, a resztę odłożyć i zrobić to porządnie, przygotować. Niestety przegrałem i dzisiaj widać, jaki jest z tym związany chaos – dodawał.

twitter

Co ciekawe, Polski Ład w obronę wziął portal Agory gazeta.pl, który zacytował tweety dr hab. Michała Brzezińskiego, ekonomisty z Katedry Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego. "W zgiełku nt. PŁ najbardziej boli, jak bardzo lekceważony i zmanipulowany jest głos i los milczącej większości Polaków o niższych dochodach. Wiele osób z elit bajeruje, że WSZYSCY stracimy na reformie - zapewne dlatego, że nie znają biednych lub w ogóle nie dbają o ich interes, zdarzają się też głosy całkowicie bagatelizującej zyski rzędu kilkudziesięciu czy stu-kilkudziesięciu zł na miesiąc, co chyba wynika z braku empatii, żalu z tytułu własnych strat albo z projekcji, że my byśmy takich "groszy" w ogóle nie odczuli" – ocenił dr hab. Brzeziński.

"Te manipulacje (oraz ogólna nieufność) potem powodują tragiczne wyniki ankiet w których 50% społeczeństwa (wrzesień '21) uważa, że reforma będzie dla nich niekorzystna. Tragiczny, ale i fascynujący wynik, który niestety pewnie nie będzie wyjaśniony naukowo" – napisał naukowiec na Twitterze.

twitter



Czytaj też:

Polski Ład. Pierwsze wyższe emerytury już wypłacone