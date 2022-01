Media: Parlamentarzyści nie stracą na Polskim Ładzie

W czwartek o wynagrodzeniach polskich deputowanych obu izb napisał portal Money.pl, zajmujący się sprawami gospodarczymi. Jak podano, zarówno poselskie, jak i senatorskie wynagrodzenie jest opodatkowane, ale 3 tys. złotych z diety to kwota wolna od podatku.

Uposażenia parlamentarzystów

Media zwróciły uwagę na to, że gdyby opodatkowana miałaby być cała kwota, jaką otrzymują parlamentarzyści, to po wprowadzeniu zapisów Polskiego Ładu straciliby oni ze swojego uposażenia ok. 400 złotych i dostawali "na rękę" trochę ponad 10 tys. złotych. Aby to zliczyć, należy skorzystać z kalkulatora na stronie rządowej.

Oznacza to zatem, iż posłom i senatorom nie grozi obniżka uposażenia, które od sierpnia 2021 roku wynosi 12 826 złotych. Na ich wypłatę składa się również dieta, która wynosi aktualnie 4008 złotych brutto miesięcznie. Łączna kwota to więc 16 934 złotych.

Pensje nauczycieli

Ostatnio poszczególne grupy zawodowe w Polsce alarmowały, że program rządowy Polski Ład, który wszedł w życie wraz z Nowym Rokiem, uderzył w ich pensje. Niższe wynagrodzenia otrzymali niektórzy nauczyciele. Wielu z nich podawało, że za styczeń otrzymało nawet o ponad 300 złotych mniej.

Oświadczenie w tej sprawie wydało już Ministerstwo Edukacji i Nauki. "Zakończyło się spotkanie z kuratorami oświaty z całej Polski. Dotyczyło ono rzekomego zaniżania wynagrodzeń nauczycieli, które miałoby wynikać z wejścia w życie przepisów z zakresu Polskiego Ładu. Żaden kurator oświaty nie potwierdził tego rodzaju sytuacji. W związku z tym MEiN apeluje o niewprowadzanie w błąd opinii publicznej" – napisano. Natomiast Ministerstwo Finansów poinformowało, że na Polskim Ładzie wszyscy nauczyciele zarabiający poniżej 11 141 złotych brutto miesięcznie zyskają lub ich pensja się nie zmieni.

Polski Ład. Pierwsze wyższe emerytury już wypłacone

Terlecki o bałaganie z Polskim Ładem: Troszkę popełniliśmy błąd