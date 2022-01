Morawiecki zapowiada nową Tarczę Antyinflacyjną. "Cena powinna spaść do około 5 zł"

Na wstępie szef rządu zaznaczył, że inflacja jest zjawiskiem globalnym, na który wpływ mają trzy czynniki: wysokie ceny energii (jako efekt europejskiej polityki klimatycznej), wysokie ceny gazu (efekt polityki Rosji) oraz pandemia. Następnie zapowiedział nowy instrument do walki ze wzrostem cen w Polsce - Tarczę Inflacyjną 2.0.

– Bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków. Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy. Cena powinna spać do około 5 zł – zdradził premier przypominając, że na początku grudnia litr benzyny kosztował około 6 zł.

Nowa tarcza ma zostać oficjalnie zaprezentowana już w przyszłym tygodniu.

– To kolejne zapowiadane przez nas działanie, które ma pomów w codzienności polskim rodzinom i polskim przedsiębiorcom. Cena paliwa przekład się przecież na zdecydowaną większość cen – dodał Morawiecki.

Potencjalny konflikt z Brukselą?

Co ciekawe, rozmówca Interii wcale nie ukrywał, że Unia Europejskie nie wyraziła jeszcze swojej ostatecznej opinii w sprawie tak drastycznego obniżenia podatku. Z wprowadzeniem zmian nie zamierza jednak czekać na zielone światło z Brukseli.

– Chcę to zrobić, bo bardziej interesuję się tym, co myślą Polacy w Gorlicach albo Szczecinku, w Ełku, Rawiczu czy Siedlcach, niż europejscy biurokraci w Brukseli albo Berlinie – zadeklarował. – Nawet jeśli potrzeba takiej zgody, to ja chcę walczyć realnie z inflacją i nie chcę mówić z ironią jak Donald Tusk, że rząd właściwie nic nie może zrobić, bo nie ma magicznego guzika z napisem "niskie ceny" – dodał.

Szef rządu stwierdził również, że w jego ocenie ta decyzja nie przełoży się na głęboki spór z Brukselą, z którą "mamy poważniejsze sprawy do załatwienia".

Tanie paliwo od 1 lutego

Zapowiadana obniżka podatku VAT na paliwa ma kosztować budżet co najmniej 1,5 mld zł co co kwartał. Nowa Tarcza ma zacząć działać 1 lutego i zostanie wprowadzona na pół roku z możliwością przedłużenia czasu jej działania.

– Jeśli inflacja będzie w trendzie spadkowym i na horyzoncie będziemy wyraźnie widzieli jej osłabienie, to będziemy stopniowo wracali do normalnych stawek. Ale żadnego scenariusza nie przesądzam. Natomiast teraz te działania są bardzo ważne, bo dotyczą budżetów polskich rodzin – powiedział Mateusz Morawiecki.