Müller: W przyszłym tygodniu korekta błędnie zaniżonych płac

– W sposób nieprawidłowy w stosunku do tego, jakie były zamierzenia reformy, wypłacono wynagrodzenia niższe, niż wynika to z obniżonych podatków – powiedział Müller podczas konferencji prasowej.

Müller zaznaczył, że minister finansów podpisał już rozporządzenie, które "obliguje do tego, aby wszystkie różnice, wynikające z błędu zostały wypłacone w przyszłym tygodniu".

– W przyszłym tygodniu rozpocznie się proces wypłacania wszystkich różnic – zaznaczył. Zapewnił, że każda osoba, która otrzymała wynagrodzenie "nie w takiej wysokości, w jakiej powinna, a powinna otrzymać wyższe, otrzyma dodatkowy przelew, korygujący różnicę".

Rozporządzenie MF

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zostało opublikowane w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw. "Osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, dostaną jak najszybciej wyrównanie wypłaty pensji" – czytamy na stronie resortu.

Ministerstwo zapewnia, że osoby zarabiające na umowie o pracę do 5 700 brutto zyskają na Polskim Ładzie, a Ci zarabiający od 5 701 do 12 800 zł brutto nie stracą.

"Usprawniamy proces wdrażania podatkowych zmian Polskiego Ładu tak, żeby w kolejnych miesiącach podatnicy nie mieli mniejszej pensji „na rękę”, niż te wynikające z założeń programu. Chcemy, by osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, jak najszybciej dostały wyrównanie wypłaty pensji" – czytamy.

Zwrot nadpłaconych zaliczek mają otrzymać również nauczyciele akademiccy, którzy zarabiają mniej niż 12 800 zł brutto.

Ministerstwo przekonuje również, że na wprowadzanych zmianach skorzystają emeryci. Na stronie resortu czytamy, że Polski Ład ma być korzystny dla 90 proc. emerytów i rencistów. "To ponad 8 mln osób. Większość z nich, bo aż 2/3 przestanie płacić PIT. To w sumie ok. 6 mln osób ze świadczeniem do 2 500 zł brutto. Ich roczny zysk wyniesie ok. 2 250 zł, »na rękę«" – czytamy.

Ponadto mają zostać wprowadzone rozwiązania, dzięki którym dla osób z emeryturą od 4 920 do 12 800 zł brutto, "obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni lub będzie nawet mniejsze".

