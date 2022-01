Od 1 lutego możliwa obniżka cen benzyny o 70 gr za litr, a autogazu o 40 gr

– Wśród rozwiązań, które zostaną zaproponowane, będą m.in. obniżka VAT na paliwa z 23 do 8 proc. To znaczy, że od 1 lutego można by się spodziewać obniżki cen benzyny mniej więcej o 70 groszy, autogaz o ok. 40 groszy – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller podczas sobotniej konferencji prasowej. Dodał, że to jest kolejny "ważny element" działań polskiego rządu w zakresie obniżania podatków, ale też walki z inflacją.

– To nie będzie jedyne działanie. We wtorek premier Morawiecki wskaże inne działania, które planujemy przyjąć, aby ograniczyć skutki inflacji – wskazał.

Przyczyny inflacji

Według rzecznika rządu powodem inflacji jest szantaż gazowy Rosji; z drugiej strony polityka klimatyczna Unii Europejskiej i niesprawny system handlu uprawnieniami do emisji CO2.

– Polska będzie podejmowała działania, by doszło do reformy handlu misjami CO2, z drugiej strony, żeby podejmować solidarne działania w ramach UE wobec Rosji, jeśli chodzi o szantaż gazowy i ceny gazu, które w tej chwili próbuje wymusić Rosja, która skutecznie manipuluje cenami energii w całej Europie – zapowiedział Piotr Müller.

Rekordowa inflacja w Polsce

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Główny Urząd Statystyczny inflacja w grudniu wyniosła 8,6 proc. To wstępne szacunki dotyczące tego wskaźnika.

Dane przekazane w piątek przez GUS pochodzą z tzw. szybkiego szacunku. Według nich inflacja w grudniu 2021 roku wyniosła 8,6 proc. Z kolei w listopadzie tego roku wskaźnik ten wynosił 7,8 proc.

Średnia inflacja w 2021 r. wyniosła 5,1 procent.

"Grudniowa inflacja to najwyższy odczyt od 21 lat – tak dużego tempa wzrostu cen nie notowano od listopada 2000 roku. Wtedy inflacja wyniosła 9,3 procent" – czytamy na portalu 300gospodarka.pl

Eksperci szacowali, że grudniowa inflacja wyniesie 8,3 proc. Ceny żywności wzrosły o 2,1 proc. (o 8,6 proc. w porównaniu z grudniem 2020 r.), ceny nośników energii o 0,8 proc. (7,1 proc. w skali roku), a ceny paliw o 0,2 proc. (22,1 proc. rok do roku).

