Koniec mieszkaniowej gorączki?

Na pierwszym w roku 2022 posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła główne stopy procentowe w Polsce. Czwarta podwyżka od października ubiegłego roku wywindowała referencyjną stopę procentową o pół punktu procentowego do 2,25 proc., a więc do poziomu najwyższego od października 2014 r. A to z pewnością nie koniec cyklu podwyżek. Oficjalna inflacja w Polsce wyniosła bowiem w listopadzie 7,8 proc., a w grudniu (jeszcze nieoficjalnie) przekroczyła 8 proc. – jest więc bardzo, bardzo daleko od celu wyznaczonego przez polski bank centralny.