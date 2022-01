"Możemy pożegnać kłopot". Minister Kościński o nowym rozporządzeniu dot. PIT-2

Od 1 stycznia weszła w życie reforma podatkowa związana z Polskim Ładem. W zamierzeniach rządu ma ona sprawić, że w kieszeniach Polaków pozostanie więcej pieniędzy m.in. za sprawą zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych. Program jest szeroko komentowany w przestrzeni publicznej.

O nowy rządowy program był pytany na antenie Polskiego Radia 1 minister finansów Tadeusz Kościński.

Polski Ład. Kościński komentuje

Polityk przekonywał, że Polski Ład zgodnie z zapowiedziami rządu okaże się korzystny dla wielu Polaków.

– Skorzysta na tym około 18 milionów podatników, a 23 miliony to będzie albo korzyść albo neutralnie, więc tutaj, myślę, że mamy ogromną rzeszę osób, co korzysta na tym i jest do przodu. Tylko oczywiście to jest normalne jak ktoś dostaje więcej to najlepiej, żeby do mediów nie hałasował, a mniejszość, bardzo mała, ułamek procenta osób dostała tam troszeczkę mniej, to jest bardzo głośne i wszyscy myślą, że to jest największa grupa – twierdził Kościński.

– Mam bardzo dużo ludzi, którzy już otrzymali ten benefit, nauczyciele również oczywiście i bardzo dziękują za to. Widać już sondaże, które pokazują, że większość ludzi jest bardzo pozytywnie nastawiona do Polskiego Ładu, bo już otrzymali te benefity – powiedział.

Odniósł się również do kwestii emerytur. – To 12 tysięcy 800 emerytury będzie bez zmian, tutaj na pewno żaden emeryt, który otrzymuje te 12 tysięcy 800 nie straci, ponad 2/3 to będzie absolutnie pozytywne, że będą więcej zarabiali, otrzymywali, ale Ci, co otrzymują więcej to będzie dla nich neutralne, a nie będą tracić na Polskim Ładzie – stwierdził Tadeusz Kościński

Minister Finansów o pensjach dla nauczycieli

Kościński został zapytany m.in. o zamieszanie wokół pensji nauczycieli. Media donoszą o poważnych błędach zawartych w rozwiązanych wprowadzonych w życie przez Ministerstwo Finansów. Niższe pensje mieli otrzymać przedstawiciele kilku zawodów - m.in. policjanci oraz nauczyciele.

– Mam nadzieję, że już dzisiaj, w tym tygodniu, a najpóźniej do wypłaty za luty, wszystko już będzie skorygowane i już te nadpłaty podatku, bo to są nadpłaty, że już będą zwrócone i że już możemy pożegnać ten kłopot – ocenił.

Polityk zwrócił uwagę, żeby pamiętać, dlaczego i co się stało. – Polski Ład to jest historyczna zmiana w kwocie wolnej od podatku, zwiększamy od 5 do 8 tysięcy co było przedtem aż 30 tysięcy i też to znaczy, że w ostatnim roku kwota wolna co miesiąc była gdzieś około 40 parę złotych, 43, a kwota wolna w tym roku jest 425 złotych i to jest bardzo znacząca różnica oczywiście. I kłopot jaki się stał jest, sporo osób nie podpisało, nie złożyło do swoich pracodawców PIT-2, co pozwala pracodawcy rozłożyć tę kwotę wolną na cały rok – powiedział.

Rozporządzenie dot. PIT-2

– Ciężar ten spoczywa na pracodawcach, podatnik nic nie musi robić. Rozporządzenie, które podpisałem w piątek wymusza praktycznie, aby pracodawca skorygował niezwłocznie zmiany i zwrócił te nadpłaty pracownikom. Pamiętajmy, że to nie jest strata, to jest nadpłata podatku, co i tak rozliczone na koniec roku i ten zwrot byłby wtedy – dodał.

Kościński podkreślił, że rozporządzenie spowodowało, że obojętnie, czy podatnik złożył PIT-2 czy nie, to i tak zostanie rozliczony w ratach przez cały rok.

