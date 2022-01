Będzie druga tarcza antyinflacyjna. Premier podał szczegóły

– Chcemy zaprezentować tarczę antyinflacyjną 2.0, która ma chronić polskie rodziny i obniżyć podatki. Ona ma przede wszystkim pomóc pozostawić w portfelach Polaków jak najwięcej pieniędzy – tłumaczył Morawiecki na konferencji prasowej we wtorek.

Premier poinformował, że rząd zamierza obniżyć VAT do 8 proc. na paliwo, 0 proc. na żywność, 0 proc. na gaz i 0 proc. na nawozy.

Morawiecki: To wielka obniżka podatków

– Od 1 lutego na 6 miesięcy wdrażamy nowe rozwiązania. Chcemy obniżyć VAT na paliwo z 23 proc. na 8 proc. To będzie fundamentalna zmiana – stwierdził Morawiecki.

– Do 0 proc. obniżamy VAT na podstawowe produkty spożywcze. Dzięki temu miesięcznie w portfelu każdej rodziny zostanie ok. 45 zł – dodał.

– Znosimy całkowicie podatek na gaz. Obniżamy na kolejne 4 miesiące VAT na prąd do 5 proc. i VAT na ciepło do 5 proc. Do tarczy antyinflacyjnej 2.0 dodajemy obniżkę VAT na nawozy do 0 proc. – poinformował premier.

Tłumaczył, że rządowa tarcza jest "najbardziej rozbudowana i wielopunktowa w porównaniu do wielu krajów UE". – Walka z inflacją będzie trudna, ale troszczymy się o polskie rodziny – przekonywał.

Według Morawieckiego, łączna korzyść dla Polaków dzięki tarczy antyinflacyjnej 2.0 to 15 mld zł, a łącznie z pierwszą wersją tarczy – nawet 25 mld zł.

Dodatek osłonowy

W ramach tarczy antyinflacyjnej można już składać wnioski o dodatek osłonowy (400-1400 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie), który został wprowadzony, aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Kryterium dochodowe wynosi 1500 zł na osobę w rodzinie lub 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach – pierwsza do 31 marca i druga do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

