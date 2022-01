Wiceprezes NBP: Tarcza antyinflacyjna obniży inflację przejściowo o 3,4 pkt. proc.

– W krótkim okresie ograniczająco na inflację będzie oddziaływać obniżka części podatków w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Według szacunków NBP uchwalone i zapowiedziane programy w ramach tarczy antyinflacyjnej przyczynią się do obniżenia inflacji CPI przejściowo nawet o 3,4 pkt. proc. W ujęciu średniorocznym inflacja CPI w 2022 roku powinna być niższa o około 1,2 pkt. proc. z tytułu oddziaływania tarcz antyinflacyjnych – mówiła podczas posiedzenia sejmowych komisji wiceprezes NBP Marta Kightley.

– Z kolei w średnim okresie dynamika cen konsumenta zostanie obniżona przez zacieśnienie polityki pieniężnej dokonane przez NBP – dodała.

– Oczekiwania inflacyjne zgodnie z naszymi badaniami są głównie adaptacyjne, czyli jak w przeszłości jest wysoka inflacja to gospodarstwa domowe spodziewają się również w przyszłości wysokiej inflacji i my to też wyraźnie widzimy na danych z grudnia, ponieważ w grudniu już mieliśmy obniżki cen benzyny i widać, że nawet ta 30 groszowa obniżka spowodowała, że te oczekiwania inflacyjne się troszkę poprawiły – wskazała Kightley.

Tarcza Antyinflacyjna 2.0

Rząd przyjął tarczę antyinflacyjną 2.0 – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Pakiet zakłada m.in. obniżkę VAT na paliwo, gaz i żywność.

– Chcemy zaprezentować tarczę antyinflacyjną 2.0, która ma chronić polskie rodziny i obniżyć podatki. Ona ma przede wszystkim pomóc pozostawić w portfelach Polaków jak najwięcej pieniędzy – tłumaczył Morawiecki na konferencji prasowej we wtorek.

Premier poinformował, że rząd zamierza obniżyć VAT do 8 proc. na paliwo, 0 proc. na żywność, 0 proc. na gaz i 0 proc. na nawozy.

– Od 1 lutego na 6 miesięcy wdrażamy nowe rozwiązania. Chcemy obniżyć VAT na paliwo z 23 proc. na 8 proc. To będzie fundamentalna zmiana – stwierdził Morawiecki.

– Do 0 proc. obniżamy VAT na podstawowe produkty spożywcze. Dzięki temu miesięcznie w portfelu każdej rodziny zostanie ok. 45 zł – dodał.

– Znosimy całkowicie podatek na gaz. Obniżamy na kolejne 4 miesiące VAT na prąd do 5 proc. i VAT na ciepło do 5 proc. Do tarczy antyinflacyjnej 2.0 dodajemy obniżkę VAT na nawozy do 0 proc. – poinformował premier.

Tłumaczył, że rządowa tarcza jest "najbardziej rozbudowana i wielopunktowa w porównaniu do wielu krajów UE". – Walka z inflacją będzie trudna, ale troszczymy się o polskie rodziny – przekonywał.

