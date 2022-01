Obniżka cen gazu dla przedsiębiorców. Sasin podał szczegóły

Od piątku 14 stycznia weszła w życie 25-procentowa obniża taryfy za gaz dla odbiorców biznesowych. To efekt decyzji szefa MAP Jacka Sasina, który zlecił PGNiG działania zmierzające do zmniejszenia ceny tego surowca dla przedsiębiorstw.

"Zleciłem @GK_PGNiG działania, dzięki którym o 1/4 obniżone zostaną ceny gazu dla klientów biznesowych, np. piekarni, zakładów fryzjerskich, lokali usługowych. Obniżka wchodzi od dziś" – napisał wicepremier na Twitterze.

Pomoc dla firm

Minister aktywów państwowych podkreślił także, w wypowiedzi zawartej w komunikacie PGNiG, że prawo Unii Europejskiej uniemożliwiło dodanie przedsiębiorców do grupy objętej wsparciem rządowych tarcz antyinflacyjnych.

– Na szczęście mamy firmy takie jak PGNiG Obrót Detaliczny, które pozostają w państwowych rękach. Zleciłem, że gdy tylko pojawi się taka możliwość, należy podjąć działania, które ulżą również przedsiębiorcom. Udało się to zrobić. Już od dziś obowiązywać ich będą niższe ceny. Ze względu na to, że sytuacja na rynku nieco się stabilizuje, PGNiG Obrót Detaliczny może to uwzględnić – powiedział Jacek Sasin.

Automatyczna obniżka będzie obowiązywała do końca lutego 2022 roku i będą mogli skorzystać z niej wszyscy odbiorcy podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w aktualnym cenniku PGNiG.

– Skorzystanie z obniżki nie wymaga od klientów podjęcia jakichkolwiek działań, w tym zawierania dodatkowych umów. Ceny paliwa gazowego uwzględniające obniżkę, będą automatycznie zastosowane w rozliczeniach – podkreślił Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA w wydanym komunikacie.

