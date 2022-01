Koszt zielonej komuny

Nic dziwnego, skoro wynika z niego, że z własnych środków Polska musiałaby pokryć do 2030 r. ok. 300 mld euro, czyli ponad 1,3 bln zł według obecnego kursu. To są koszty druzgocące, ale też powinno to być jasne nawet bez konkretnych wyliczeń od razu po zaprezentowaniu założeń pakietu. Na które – to trzeba przypominać – co do zasady zgodził się obecny rząd.