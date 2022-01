Wykład o kapitalizmie inwigilacji w Centrum Pieniądza NBP

Spotkanie zatytułowane "Kapitalizm inwigilacji jako zagrożenie dla bezpieczeństwa RP: trendy regulacji Big Tech i ich społeczno-polityczne aspekty" odbędzie się w czwartek, 20 stycznia 2022 roku o godzinie 18:00 w sali Centrum Pieniądza NBP imienia Sławomira Skrzypka. Wstęp jest wolny. Liczba miejsc podlega ograniczeniu.

Wykład wygłosi dr Maciej Gurtowski z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Organizatorzy przewidzieli transmisję online z wydarzenia.

Sprawy bezpieczeństwa

Dr Maciej Gurtowski to absolwent Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat uzyskał na podstawie rozprawy o przestępczości tzw. białych kołnierzyków w Polsce po 1989 roku. Obecnie jest analitykiem w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego, nadużyć gospodarczych i wpływu technologii na społeczeństwo. Pisze teksty naukowe i popularno-naukowe związane z tą tematyką. Wraz z doradcą prezydenta prof. Andrzejem Zybertowiczem napisał książkę pod tytułem "Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat".

Gurtowski jest także ekspertem ds. bezpieczeństwa Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz stałym współpracownikiem stowarzyszenia Nowa Konfederacja.

Kapitalizm inwigilacji

Kapitalizm inwigilacji to teoria tłumacząca co się dzieje z globalną gospodarką. W coraz większym stopniu źródłem ogromnych zysków staje się w niej masowe i zautomatyzowane zbieranie oraz przetwarzanie danych o użytkownikach urządzeń cyfrowych podłączonych do Sieci. Informacje te posiadają wartość, ponieważ pozwalają trafnie przewidywać oraz kształtować przyszłe zachowania użytkowników – możemy przeczytać w streszczeniu wykładu na stronie Centrum Pieniądza.

Ze spotkania będziemy mogli dowiedzieć się m.in., że "głównymi beneficjentami kapitalizmu inwigilacji są wielkie firmy technologiczne popularne określane mianem Big Tech".

