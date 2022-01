Minister rozwoju: Fit For 55 to zabójstwo dla gospodarki UE

– Fit For 55 jest to zabójstwo dla gospodarki Unii Europejskiej. Jak się rozmawia, jak miałem przyjemność pracować w Waszyngtonie w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i spotykać się z różnymi inwestorami, którzy patrzą realnie na gospodarkę poprzez pryzmat konkurencyjności, poprzez prawa ekonomii, a nie ideologii, mówią, że to jest zabicie gospodarki w Unii Europejskiej – mówił Nowak na antenie TVP Info. Ostatnie coraz głośniej dochodzą z rządu głosy o tym, że poważnie rozważane jest wypowiedzenie pakietu, ponieważ jego koszty będą dla Polski niemożliwe do udźwignięcia.

Polska chce zmian w systemie ETS

Szef resortu rozwoju odniósł się także do innej, ważnej kwestii, mającej znaczy wpływ na koszty życia – chodzi o system handlu uprawnieniami do emisji CO2.

– Proponujemy reformę systemu ETS i są ku temu poważne powody, ponieważ instytut w Poczdamie, niemiecki instytut pokazuje, że system handlu certyfikatami powinien być monitorowany, bo są słabości w tym systemie, które pozwalają spekulować. Również polskie instytut KOBIZE, który posiada jednych z najlepszych specjalistów od polityki klimatycznej, modelowania tych zmian, pokazuje, że raport na który powołuje się przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, na raport ESMA-y, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Raport ten mówi że nie ma spekulacji, KOBIZE pokazuje jakie są braki w tym raporcie, jakie są dziury. Pokazuje, że ten raport nie obejmuje po pierwsze wszystkich rynków, na których są handlowane te certyfikaty; pokazuje, że ten raport nie obejmuje instrumentów pochodnych, a instrumenty pochodne pozarynkowe to są transakcje bezpośrednio między uczestnikami rynku – pomijając różnego rodzaju giełdy na których są raportowane te transakcje i najczęściej to są potężne wolumeny – wyjaśniał Piotr Nowak.

