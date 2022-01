Biedronka podwyższa ceny na tydzień przed obniżką VAT-u na żywność

Szczegóły dot. podwyżek podał w mediach społecznościowych ekonomista Rafał Mundry, wykorzystując do tego aplikację zakupową Glovo.

"Wzrosły niektóre ceny m.in. drobiu, np. świeży filet z piersi kurczaka z 8,95 do 9,50 zł za opakowanie. Zdrożały także liczne produkty nabiałowe, np. ser żółty w plastrach z 3,89 do 3,99 zł; twaróg sernikowy z 11,99 do 12,99 zł; mleko UHT z 2,39 do 2,49 zł). Podskoczyły ceny wielu produktów sypkich, np. makaron zdrożał z 2,99 do 3,49 zł; groch łuskany z 1,99 do 2,49; musli z 7,99 do 8,99 zł. Zdrożała też wołowina, ryby wędzone czy konserwy mięsne – z 5,99 do 6,29 (...). Zdrożała także część pieczywa, np. kajzerki z 0,29 zł do 0,35 zł" – opisuje serwis wiadomoscihandlowe.pl.

Biedronka pytana przez dziennikarzy o swoją strategię marketingową związaną z obniżką VAT-u na żywność do zera, odpowiada tak: "Sieć Biedronka zawsze i w pełni stosuje się do obowiązujących przepisów prawa w Polsce. O szczegółowych rozwiązaniach w poruszonej przez Pana Redaktora kwestii poinformujemy wkrótce".

Próba obejścia przepisów?

"Czy ta fala podwyżek cen żywności w sieci Biedronka – przeprowadzonych na nieco ponad tydzień przed wejściem w życie obniżonych stawek VAT – to przypadkowa zbieżność czasowa? Czy może te działania mają dać detaliście większą swobodę w kreowaniu polityki cenowej? Czy sieć nie szuka sposobu, by nie znaleźć się na celowniku UOKiK, który zapowiedział, że będzie monitorował sytuację w sklepach?" – dopytuje portal wiadomoscihandlowe.pl. Serwis wskazuje, że szef UOKiK kontrole dot. VAT w sklepach zapowiedział od 24 stycznia.

Żywność z zerowym VAT-em

Przypomnijmy, że obniżka stawki podatku VAT na żywność to jeden z elementów Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. To reakcja rządu na rosnącą inflację.

Stawka 0 proc. VAT na podstawowe produkty spożywcze będzie obowiązywać już od 1 lutego 2022 r. Obniżka obejmie między innymi: mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, tłuszcze i oleje, niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

