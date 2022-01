Obniżka VAT na żywność, gaz i nawozy. Prezydent podpisał ustawę

Obniżka ma objąć okres od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku. Sejm przegłosował te zmiany 13 stycznia w ramach tarczy antyinflacyjnej 2.0.

Tymczasowa obniżka VAT. Prezydent podpisał ustawę

Chodzi o ustawę o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Kancelaria Prezydenta RP przypomniała, że celem ustawy jest m.in. ochrona mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych przed drastycznymi podwyżkami rachunków za gaz.

Zgodnie z ustawą do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc. Obniżka obejmie między innymi: mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, tłuszcze i oleje, niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

Gaz i nawozy

Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG.

Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT ma spaść z 8 proc. do zera. VAT na gaz zostaje obniżony z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.

Czytaj też:

Dziambor: Obniżyli niektóre podatki. Życzę im, żeby przez cały następny rok słuchali KonfederacjiCzytaj też:

Jakie zapasy gazu ma Polska? Ministerstwo podało dane