Rząd obniża podatek od wydobycia miedzi. Budżet straci ponad 700 mln zł

Sejm opowiedział się za obniżeniem stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi do 30 listopada 2022 r. Będzie to kosztować budżet państwa ok. 726 mln zł.

W czwartek Sejm poparł regulację zakładającą obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi o około 30 proc. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 listopada 2022 roku. Za nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin głosowało 278 posłów, przeciw było 16, a 163 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja zakłada obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 roku obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o około 30 proc. Zmniejszony współczynnik Nowy wzór obliczenia podatku od wydobycia miedzi i srebra przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6). Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na około 726 mln zł. Jak wynikało z uzasadnienia do projektu ustawy, pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 roku stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 rok. Dochody i wydatki państwa W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie ok. 491,9 mld zł, a wydatki 521,8 mld zł. Maksymalny deficyt ustalono na 29,9 mld zł. Prognozowany w 2022 roku deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść ok. 2,8 proc. PKB. Z kolei dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6 proc. PKB. Czytaj też:

Sejm łata Polski Ład. Posłowie przyjęli ustawęCzytaj też:

Sejm przyjął uchwałę ws. Ukrainy. Przeciw był tylko jeden poseł