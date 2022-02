Cena paliwa spadła do 5,19 zł. "Robimy wszystko, co w naszej mocy"

Od 1 lutego obowiązuje m.in. niższy VAT na paliwo. To efekt wejścia w życie tarczy antyinflacyjnej 2.0.

Premier Mateusz Morawiecki i prezes Orlenu Daniel Obajtek zorganizowali we wtorek rano konferencję prasową na jednej ze stacji paliw Orlenu w Warszawie, gdzie litr benzyny PB 95 kosztuje 5,19 zł, a olej napędowy – 5,23 zł.

– Inflacja do Polski przyszła razem z pandemią, z manipulacjami cenowymi Gazpromu i nieodpowiedzialną polityką klimatyczną Unii Europejskiej. To trzy główne przyczyny – mówił Morawiecki.

Dodał, że w cenie energii elektrycznej co najmniej połowa to koszty unijnej polityki klimatycznej. – Dzisiaj ta przyczyna też bije Polaków po kieszeniach i podnosi inflację – stwierdził.

Morawiecki: Cena paliwa spadła zgodnie z obietnicami

– Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ceny były niższe i żeby zwalczyć inflacyjną huśtawkę. Już przed świętami obniżyliśmy akcyzę, obniżyliśmy VAT na wiele nośników, a po sylwestrze obiecaliśmy, że od 1 lutego obniżymy VAT na paliwo z 23 do 8 proc. – powiedział premier.

– O ile ceny paliwa w innych krajach rosną o 5-6 proc. to u nas, zgodnie z obietnicami, spadły. To dla przeciętnej polskiej rodziny kilkadziesiąt złotych oszczędności na właściwie jednym tankowaniu – ocenił Morawiecki.

Zerowy VAT na żywność i gaz, niższy na paliwo i prąd

We wtorek wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która zakłada wprowadzenie na okres sześciu miesięcy 0 proc. stawki VAT na żywność, obniżkę VAT na paliwa do 8 proc., oraz zniesienie podatku na gaz i nawozy. Jednocześnie przedłużona zostanie obniżka VAT na prąd i na ciepło do 5 proc. do końca lipca.

Zmiany są kontynuacją działań antyinflacyjnych, opracowanych przez rząd jeszcze w 2021 r.

Czytaj też:

Obniżka VAT na żywność, gaz i nawozy. Prezydent podpisał ustawęCzytaj też:

Sondaż. Jak Polacy oceniają walkę rządu z inflacją?