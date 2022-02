PiS uderza w Tuska: Szukał guzików, których nie miał

Od 1 lutego rząd obniżył VAT na żywność do 0 proc; na nawozy do 0 proc; na gaz do 0 proc; na paliwo do 8 proc. oraz na prąd i ciepło do 5 proc. To efekty wprowadzenia dwóch Tarczy Antyinflacyjnych.

"Szef PO Donald Tusk szukał guzików, których nie miał, a rząd Prawa i Sprawiedliwości walczy z inflacją i obniża VAT" – czytamy na twitterowym koncie Prawa i Sprawiedliwości. Do wpisu dołączono wideo z zestawieniem wypowiedzi szefa PO, byłego premiera Donalda Tuska oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

– Ci którzy rozumieją elementarnie gospodarkę wiedzą, że gdyby rząd miał guziki i na jednym byłoby napisane "niskie ceny żywności", a na drugim "wysokie", to ja bym nic innego nie robił tylko bym naciskał ten guzik "niskie ceny". Tylko takich guzików nie ma – słyszymy przytoczoną w filmiku wypowiedź Tuska. Pochodzi ona z czerwca 2011 r. kiedy był premierem.

Następnie pojawia się wtorkowa wypowiedź premiera Morawieckiego: – Polski rząd nie siedzi z założonymi rękami. Nie chowamy głowy w piasek. Tylko robimy wszystko to, co jest w naszej mocy, żeby ceny były niższe, żeby zwalczyć tę inflacyjną hydrę, tę inflacyjną huśtawkę. Szef rządu dodał: – Już przed świętami obniżyliśmy akcyzę, obniżyliśmy VAT na wiele nośników. A po Sylwestrze obiecaliśmy, że od 1 lutego obniżymy VAT na paliwo, na benzynę z 23 na 8 procent. Tak, jak do tej pory poprzez wiele naszych działań udało się i utrzymać dobry wzrost gospodarczy, i obronić miejsca pracy, tak teraz poprzez kolejne nasze działania zwalczymy w końcu tę inflacyjną hydrę.

twitter

Obajtek: Obecne ceny paliw w Polsce są najniższe w UE

W związku z obniżką VAT ceny benzyny na stacjach spadły średnio o 70 gr za lit – podał PKN Orlen. Zdaniem prezesa koncernu Daniela Obajtka, Polacy płacą za paliwo najmniej w UE.

W związku z obniżeniem od 1 lutego stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc., ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach własnych Orlen obniżyły się średnio o ponad 70 groszy za litr – podał we wtorek płocki koncern.

Tańsze będzie również ładowanie samochodów elektrycznych w infrastrukturze Orlenu – np. stawka za ładowanie DC z mocą 50 kW zmniejszy się o 29 groszy za kWh – poinformowano.

Czytaj też:

Jakubiak: Rząd zrobił bardzo odważny ruch. Wielki szacunek