Media: Obniżka VAT-u ratuje portfele kierowców

Od 1 lutego z 23 proc. do 8 proc. spadła stawka podatku VAT na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. To realizacja Tarczy Antyinflacyjnej 2.0.

"Kierowcy, którym umknęła informacja o zmianie przepisów wynikającej z tarczy inflacyjnej 2.0, mogli we wtorek ze zdumienia przecierać oczy na stacjach. Ceny paliw, które jeszcze na koniec stycznia ponownie zbliżały się do poziomu 6 złotych z litr, wyraźnie spadły. Według notowania e-petrol.pl na początku lutego za litr 95-oktanowej benzyn płacimy średnio w Polsce 5,19 zł a olej napędowy kosztuje 5,28 zł/l. Obniżka w skali tygodnia wyniosła więc odpowiednio 64 i 61 groszy i była nieco niższa od wartości wynikających z prostego przeliczenia nowych stawek VAT. Niestety już na starcie jej część została skonsumowana przez wysokie ceny ropy naftowej i wynikające z nich podwyżki w hurtowych cennikach producentów paliw. W przypadku autogazu skala spadku była proporcjonalnie mniejsza i LPG potaniało o 38 groszy do poziomu 2,71 zł/l" – czytamy w tekście poświęconym obniżce, opublikowanym przez serwis e-petrol.pl.

Serwis wskazuje, że ceny najmocniej spadły na Śląsku. Najdrożej jest z kolei w Wielkopolskie i w województwie kujawsko-pomorskim.

Obajtek: Obecne ceny paliw w Polsce są najniższe w UE

W związku z obniżką VAT ceny benzyny na stacjach spadły średnio o 70 gr za lit – podał PKN Orlen. Zdaniem prezesa koncernu Daniela Obajtka, Polacy płacą za paliwo najmniej w UE.

W związku z obniżeniem od 1 lutego stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc., ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach własnych Orlen obniżyły się średnio o ponad 70 groszy za litr – podał we wtorek płocki koncern.

Tańsze będzie również ładowanie samochodów elektrycznych w infrastrukturze Orlenu – np. stawka za ładowanie DC z mocą 50 kW zmniejszy się o 29 groszy za kWh – poinformowano.

