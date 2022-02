Ukraina odblokuje tranzyt kolejowy do Polski. Jest porozumienie

"Po rozmowie z Ministrem Transportu Ukrainy mogę przekazać, że 10 lutego nastąpi zniesienie ograniczeń tranzytowych dla towarowych przewozów kolejowych przez terytorium Ukrainy do Polski" – napisał minister Adamczyk w sobotę w mediach społecznościowych.

31 stycznia 2022 r. z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego odbyło się spotkanie ministrów infrastruktury Polski – Andrzeja Adamczyka i Ukrainy – Oleksandra Kubrakowa w obecności szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Jakuba Kumocha, wiceministra infrastruktury Rafała Webera oraz szefa biura Prezydenta Ukrainy, Andrija Jermaka.



Wspólne polsko-ukraińskie oświadczenie

W wyniku spotkania został uzgodniony tekst wspólnego oświadczenia, w którym napisano m.in., że "strony doszły do porozumienia w sprawie jak najszybszego zniesienia ograniczeń tranzytowych towarowych przewozów kolejowych przez terytorium Ukrainy do Polski". Strona ukraińska zobowiązała się, że do 4 lutego poinformuje Polskę o konkretnym terminie wznowienia tranzytu kolejowego.

– Wyraziliśmy jednoznaczne oczekiwane szybkiego wznowienia tranzytu kolejowego towarowego przez Ukrainę. Trwający od 2 miesięcy paraliż tranzytu kolejowego przez Ukrainę powinien przejść niebawem do historii. Nasze działania doprowadziły do złożenia deklaracji przez ministra transportu Ukrainy co do szybkiego wznowienia tranzytu kolejowego przez ten kraj do Polski – stwierdził minister Adamczyk, cytowany w komunikacie resortu infrastruktury.