Minister finansów rezygnuje. Jego obowiązki przejmie premier

Wiadomość przekazała po spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości rzecznik prasowy partii Anita Czerwińska.

– Kierownictwo PiS zaakceptowało decyzję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o rezygnacji. Do czasu wyłonieniu nowego kandydata funkcję tę będzie pełnił premier Mateusz Morawiecki – powiedziała polityk, cytowana przez PAP. I dodała, że decyzja Kościńskiego, to jedyna informacja, którą miała do przekazania mediom po zebraniu PiS. Następnie Czerwińska nie chciała odpowiedzieć na pytania dziennikarzy.

twitter

"Los przesądzony"

W poniedziałek polskie media informowały o możliwych zmianach w rządzie Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. Dziennik "Rzeczpospolita" informował nawet, że "losy ministra finansów są przesądzone". Razem z Tadeuszem Kościńskim miał odejść jego zastępca w resorcie – Jan Sarnowski.

Zmiany w Ministerstwie Finansów to efekt kontrowersji wokół wprowadzenia z początkiem 2022 roku przepisów rządowej reformy podatkowej Polski Ład. Pierwsze problemy pojawiły się, gdy w styczniu nauczyciele oraz pracownicy służb mundurowych zaczęli informować o niższych wynagrodzeniach za grudzień ubiegłego roku i to o 400 złotych. Przedstawiciele rządu przyznali się do błędów, przeprosili i zapowiedzieli naprawienie szkód rozporządzeniami szefa resortu finansów. Jednocześnie nie kryto się z opiniami, że za powstały bałagan potrzebne będą zmiany personalne w rządzie. W tej kwestii sprawę stawiali jasno w swoich wypowiedział medialnych zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Minister Kościński

Tadeusz Kościński funkcję ministra finansów pełnił od 15 listopada 2019 roku. 6 października 2020 roku, w ramach rekonstrukcji rządu, przeszedł na funkcję ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej (przejmując dodatkowe obowiązki z resortu funduszy i polityki regionalnej). 26 października 2021 roku, po zmianach w strukturze ministerstw, powrócił na urząd szefa Ministerstwa Finansów.

W prasie wśród potencjalnych następców Kościńskiego wymieniało się dotąd wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, który zaprzeczył jednak, by miał zmienić resort, a także Piotra Nowaka, obecnego ministra rozwoju.

Czytaj też:

Terlecki: Konsekwencje za Polski Ład muszą być poważneCzytaj też:

Gowin wskazał, kto może zastąpić Morawieckiego na stanowisku premiera