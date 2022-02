Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

* stopa referencyjna 2,75 proc. w skali rocznej;

* stopa lombardowa 3,25 proc. w skali rocznej;

* stopa depozytowa 2,25 proc. w skali rocznej;

* stopa redyskonta weksli 2,80 proc. w skali rocznej;

* stopa dyskontowa weksli 2,85 proc. w skali rocznej.

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 lutego 2022 r. Na środę na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

Stopy procentowe najwyższe od ponad 8 lat

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku, w tym stopę referencyjną do 0,5 proc. z 0,1 proc. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25 proc., w grudniu – do 1,75 proc, zaś w styczniu 2022 r. – do 2,25 proc.

Działania NBP mają związek z drastycznie rosnącą inflacją, która w grudniu wyniosła w skali roku 8,6 proc.

Podwyżka stóp procentowych oznacza wyższe raty kredytów zaciągniętych w złotych.

Spada zdolność kredytowa Polaków

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w ostatnich czterech miesiącach zdolność kredytowa statystycznego Kowalskiego spadła o 30 proc., a w najbliższym czasie spadek może się pogłębić do 45 proc.

Tylko w styczniu br. liczba wniosków o kredyt hipoteczny spadła o jedną czwartą w porównaniu do stycznia 2021 r. Natomiast w porównaniu z rekordowym marcem 2021 r. spadek wynosi już ponad 50 proc. – poinformowało we wtorek BIK.

Podwyżki stóp procentowych to powód do niepokoju dla 64 proc. kredytobiorców. Trzy czwarte Polaków posiadających kredyt mieszkaniowy liczy, że miesięczna rata ich kredytu wzrośnie nie więcej niż o 300 zł – wynika z danych Biura.