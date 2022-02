Glapiński przedstawił prognozę PKB Polski za 2021 rok

W środę odbyła się konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński poinformował o wynikach polskiej gospodarki. Jak przekazał, PKB w IV kw. 2021 r. wyniosło ok. 7 proc. Z kolei biorąc pod uwagę cały 2021 rok, tempo wzrostu gospodarczego jest szacowane na 5,7 proc.

Glapiński podkreślił, że wstępne szacunki PKB wskazują na silne ożywienie aktywności gospodarczej. Polskiej gospodarce nie zaszkodziła pandemia COVID-19.

Działania NBP

Glapiński poinformował także o planowanych działaniach NBP wobec inflacji.

– Jako prezes NBP i przewodniczący RPP z całą pewnością, na 100 procent będę namawiał RPP, w zmienionym prawie całkowicie składzie, do tego żeby na następnym posiedzeniu znów zacieśnić politykę pieniężną, znów kontynuować cykl. W podobny sposób, jak to ma miejsce od 5 miesięcy – powiedział szef NBP odnosząc się do wtorkowej decyzji Rady o podwyższeniu stóp procentowych.

Glapiński odpierał także zarzuty o to, że decyzja RPP odnośnie stóp była zbyt późna.

– Nie ulega żadnym wątpliwościom z perspektywy czasu, który upłynął, kwartałów, które upłynęły, że NBP podjął decyzje o rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych we właściwym momencie – wskazał.

Szef NBP odniósł się także do sporu Polski z Komisją Europejską dotyczącego kształtu reformy wymiaru sądownictwa. Przypomnijmy, że KE zablokowała z tego powodu wypłatę należnych Polsce środków na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa.

– Adam Bielan jak tak powiedział, to miał jakieś przesłanki, żeby tak powiedzieć. Nie wiem czy to stanowisko wspólne, czy tylko jego. Dał wyraz zniecierpliwienia, co się z tym dzieje w ogóle. Przecież proszę pamiętać, że te środki, których się domagamy, nam się należą jak psu buda, jak psu micha – stwierdził Glapiński odnosząc się do niedawnych słów lidera Partii Republikańskiej. Adam Bielan wskazał, że Polska powinna wycofać się z unijnego Fundusz Odbudowy.

