Sejm powołał Wiesława Janczyka do Rady Polityki Pieniężnej

Za jego kandydaturą głosowało 233 posłów, 220 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Dotychczas Janczyk pełnił funkcję szefa sejmowej komisji finansów. W przeszłości był wiceministrem finansów. Wiesław Janczyk został zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Jednocześnie Sejm odrzucił kandydaturę Jakuba Borowskiego do składu Rady Polityki Pieniężnej. Za głosowało 206 posłów, 246 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Borowski został zgłoszony na kandydata do RPP przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. To doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie polityki pieniężnej i integracji monetarnej. Od roku 2013 pracuje na stanowisku głównego ekonomisty banku Credit Agricole.

W związku z tym, że Sejm powołał jednego członka RPP, procedura powołania na drugie stanowisko w Radzie zostanie przeprowadzona ponownie. Sejm może powołać do RPP dwie osoby.

W tym roku wygasają kadencje trzech członków RPP wskazanych przez Sejm. Kadencje Grażyny Ancyparowicz oraz Eryka Łona wygasają 9 lutego, zaś Jerzego Żyżyńskiego – 30 marca.

Rada Polityki Pieniężnej

Radę Polityki Pieniężnej tworzą prezes NBP, którego powołuje Sejm na wniosek prezydenta RP, oraz dziewięciu członków. Trzech powołuje Sejm, trzech Senat, a trzech jest mianowanych przez prezydenta RP.

RPP jest organem decyzyjnym Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego.

Czytaj też:

Glapiński przedstawił prognozę PKB Polski za 2021 rok