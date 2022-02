USA: Sasin weźmie udział w podpisaniu umowy na małe reaktory atomowe

Ambasada RP w Waszyngtonie poinformowała, że wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin w poniedziałek będzie uczestniczyć w podpisaniu umowy między polskim KGHM i amerykańskim NuScale Power w sprawie budowy małych reaktorów atomowych.

W wpisu na Twitterze opublikowanego przez ministra rozwoju Piotr Nowaka wynika, że do USA poleciał także właśnie szef resortu rozwoju oraz prezes KGHM Marcin Chludziński. "W drodze po dobre wieści dla polskiej gospodarki" – napisał Nowak.

Polska delegacja przybędzie do Waszyngtonu w niedzielę, ale pierwszy oficjalny i główny punkt wizyty nastąpi w poniedziałek. Wtedy to wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin kiedy weźmie udział w uroczystości podpisania umowy między KGHM a NuScale. "Obie firmy już w ubiegłym roku podpisały wstępne porozumienie (tzw. memorandum of understanding, MoU) na budowę małych reaktorów modularnych (SMR), zaś w poniedziałek ma dojść do sfinalizowania transakcji. Podano wówczas, że chodzi o budowę czterech jednostek NuScale, o mocy 77 MWe każda" – przypomina PAP.

Wizyta w Stanach Zjednoczonych

MAP podaje, że w planach wizyty Sasina i prezesa KGHM Marcina Chludzińskiego są również spotkania z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą i minister energii USA Jennifer Granholm. We wtorek 15 lutego w Nowym Jorku Jacek Sasin ma odwiedzić Giełdę Papierów Wartościowych oraz spotkać się z jej zarządem.

W środę wicepremier odwiedzi należącą do KGHM kopalnię miedzi Robinson w Nevadzie i spotka się z jej pracownikami.

