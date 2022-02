Rząd uruchamia program wsparcia dla rodzin byłych pracowników PGR

W poniedziałek w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystym podpisaniu umowy dot. realizacji projektu grantowego o nazwie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR". Wcześniej szef rządu uczestniczył w pokazowej lekcji informatyki. Towarzyszyli mu m.in. wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk oraz Janusz Cieszyński, który w Kancelarii Premiera zajmuje się cyfryzacją.

Projekt grantowy

– Nie wszystkie szkoły pod względem wyposażenia technicznego miały równy start. Szczególnie we wsiach popegeerowskich, ze względu na zaszłości, nie miały one takich samych możliwości jak gdzieś indziej. Program dla dzieci i młodzieży, z którym startujemy, ma na celu wyrównanie szans rozwojowych. To duży projekt inwestycyjny. Dzięki współpracy z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem i ministrem Januszem Cieszyńskim wierzę, że te szanse zostaną wyrównywane – mówił podczas swojego wystąpienia w Zatorach premier.

Projekt grantowy dla rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych to środki na poziomie ponad 580 mln złotych. Pieniądze, które częściowo będą pochodzić z Funduszu Unijnego, mają być wykorzystane na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi, ubezpieczenie zakupionego sprzętu oraz zapewnienie dostępu do Internetu. Wsparcie obejmie 1 604 gmin w całym kraju. Planowy zakup to 218 620 urządzeń dla polskich szkół.

– Dzisiaj środowiska popegeerowskie, samorządy gmin wiejskich mają możliwości korzystania z wielu różnych programów. Ten program jest początkiem dalszych działań w trosce o życie mieszkańców obszarów wiejskich – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

– Jedna z najbardziej znanych osób w świecie informatyki – Bill Gates powiedziała kiedyś, że nie byłoby Microsoft, gdyby nie szansa, którą dała mu szkoła. Na takie szanse zasługują wszystkie polskie dzieci i liczę na to, że ten sprzęt zmieni ich przyszłość – oznajmił Janusz Cieszyński z KPRM.

