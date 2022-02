Małe reaktory atomowe powstaną w Polsce. Sasin: To historyczna chwila

Umowa finalizuje kilkumiesięczną współpracę między polskim koncernem a amerykańską spółką. We wrześniu zostało podpisane porozumienie między oboma podmiotami, a dziś umowa na budowę reaktorów SMR, czyli technologii małych reaktorów modułowych. Zgodnie z umową będą one dostarczały prąd dla KGHM, które jest drugim co do wielkości odbiorcą energii elektrycznej w Polsce.

Sasin: Historyczna chwila

Obecny przy podpisywaniu umowy wiceminister i minister aktywów państwowych Jacek Sasin określił podpisanie umowy jako "historyczną chwilę".

– To ważne wydarzenie nie tylko w wymiarze gospodarczym, dla dwóch wielkich, wspaniałych światowych firm. Nuscale i KGHM. To wydarzenie, które jest, nie zawaham się tego powiedzieć, historycznym wydarzeniem również dla Polski, dla naszej polskiej przyszłości – stwierdził.

Sasin wskazał, że decyzja o podpisaniu umowy z amerykańską firmą to element procesu transformacji energetycznej polskiej gospodarki, który jest zadaniem "ważnym i trudnym".

– Polska energetyka jest w dalszym ciągu w ogromnej mierze oparta o węgiel. 70 proc. energii produkowanej w Polsce dalej pochodzi z węgla. Dzisiaj naszym głównym zadaniem jest, aby zachowując nasze energetyczne bezpieczeństwo, zbudować energetykę opartą o inne, bezemisyjne źródła energii – powiedział szef MAP.

– Podjęliśmy ten wielki wysiłek, bo wiemy jak ważna jest ochrona klimatu, ochrona naszej planety, ale podjęliśmy również ten wielki wysiłek po to, aby budować konkurencyjną gospodarkę, aby nasza gospodarka w tym zmieniającym się świecie mogła konkurować i dawać Polakom poczucie bezpieczeństwa – dodał polityk.

Stany Zjednoczono będą strategicznym partnerem Polski w rozwoju energetyki jądrowej. Dotyczyć ma to także budowy dużej elektrowni atomowej w przyszłości.

Nie tylko KGHM

Państwowy gigant nie jest jedyną firmą w Polsce, która zamierza korzystać z technologii SMR. Pod koniec sierpnia w mediach pojawiła się wiadomość, że dwóch polskich miliarderów - Zygmunt Solorz oraz Michał Sołowow - zbudują w kraju małe reaktory jądrowe.

Podmiotami zaangażowanymi w budowę reaktorów będą: ZE PAK należący do Zygmunta Solorza, austriacka spółka MS Innovation Impulse GMBH, Synthos, którego właścicielem jest Michał Sołowow, Argumenol Investment Company Limited. Dostawcą technologii będzie GE Hitachi.

Według planów w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin ma powstać od 4 do 6 reaktorów. Każdy z nich ma mieć moc 300 MW.

Technologia SMR

Technologia SMA odnosi się do małych reaktorów modułowych. Odznaczają się one znacznie mniejszymi rozmiarami w porównaniu z konwencjonalnymi reaktorami. Mogą być produkowane w fabrykach i transportowane na miejsce instalacji. Są znacznie bezpieczniejsze od tradycyjnych reaktorów oraz pozwalają na zarządzanie elektrownią przy pomocy mniejszej liczebnie załogi.

