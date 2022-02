Urząd Skarbowy z większymi uprawnieniami. "Niebezpieczny wyłom"

Sprawę opisał w piątek ekonomiczny portal money.pl. Chodzi o jedną z uchwał rządowej reformy podatkowej. Mianowicie, narzędzie, jakim jest dogłębna kontrolna kont bankowych.

Zmiany dot. urzędów skarbowych

Z początkiem lipca 2022 roku naczelnik Urzędu Skarbowego w Polsce będzie mógł zwrócić się do banku z żądaniem wydania informacji w sprawie osoby, która nie ma statusu podejrzanego. W jednym z przepisów Polskiego Ładu zastąpiono bowiem słowo "podejrzany" określeniem "osoba fizyczna".

Związek Banków Polskich mówi wprost o "zburzeniu dotychczasowych zasad związanych z dostępem organów prowadzących postępowania do tajemnicy bankowej". – Nawet prokurator w postępowaniu karnym nie ma dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową na etapie wcześniejszym – powiedział portalowi money.pl Tadeusz Białek, prezes ZBP. I dodał, że z punktu widzenia porządku prawnego i zasad, które dotyczą tajemnicy bankowej, gdzie ściśle uregulowany jest dostęp organów do tajemnicy bankowej, jest to " bardzo niebezpieczny wyłom w prawie".

Cele modyfikacji

Głównym celem modyfikacji dot. urzędów skarbowych ma być ułatwienie pracy organom kontroli w kraju. Dotąd na etapie wszczęcia postępowania karnego o charakterze skarbowym w danej sprawie, nie przeciw komuś, skarbówka nie mogła występować do banku o udzielenie informacji objętej tajemnicą, ponieważ nie mogło być jeszcze mowy o statusie podejrzanego.

Urząd Skarbowy będzie mógł pozyskać więc dane m.in. o: posiadanych lub współposiadanych rachunkach bankowych albo posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi; posiadanych lub współposiadanych rachunkach pieniężnych, rachunkach papierów wartościowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami; zawartych umowach kredytowych lub umowach pożyczki oraz nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji emitowanych przez Skarb Państwa. Ministerstwo Finansów zaznaczyło, iż skarbówka będzie mogła prześwietlić tylko konta osób, co do których już są prowadzone czynności sprawdzające.

