Rejestr youtuberów

Oto jakiś czas temu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że dyrektywa audiowizualna UE, a za nią polska Ustawa o radiofonii i telewizji każą jej mieć w rejestrze każdego, kto tworzy filmy i umieszcza je w jakikolwiek sposób w Internecie, zarabiając na tym. Nieważne, jak mało – może to być 10 zł rocznie. Każda taka osoba miała wypełnić specjalny formularz i przesłać go do Krajowej Rady w terminie do 1 lutego.