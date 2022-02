O włoskim szaleństwie ekologicznym

Bez metanu Italii grożą ciemności, zimno, a przede wszystkim gospodarcza śmierć. Co gorsza, kurek do włoskiego gazu trzyma w ręku Putin, co bardzo sprawy komplikuje i czyni z Italii, przynajmniej do pewnego stopnia, marionetkę w ręku satrapy na Kremlu. A mogło być inaczej...