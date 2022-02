Czy bojkot konsumencki może być skuteczny?

W 2019 r. Coca-Cola zorganizowała na Węgrzech kontrowersyjną kampanię reklamową. W budapeszteńskim metrze oraz na dworcach kolejowych i autobusowych pojawiły się wizerunki obejmujących się mężczyzn, a także butelki napoju w tęczowych barwach podpisane hasłem: „Miłość to miłość. Zero cukru, zero przesądów”. Kampania wywołała wśród Węgrów wzburzenie. Wzywano do bojkotu produktów Coca-Coli. Protestował István Boldog, parlamentarzysta rządzącej partii Fidesz, a na stronie CitizenGO pod petycją przeciwko reklamom promującym ideologię LGBT zebrano ponad 41 tys. podpisów. Co więcej, działacze węgierskiej partii Nasza Ojczyzna zablokowali wjazd do fabryki Coca-Coli w miasteczku Dunaharaszti pod Budapesztem.