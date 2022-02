"Zakazujemy działalności propagandowej machiny Kremla". Unia nakłada kolejne sankcje na Rosję

W niedzielę Ursula von der Leyen przedstawiła kolejne sankcje, jakie Unia Europejska zdecydowała się nałożyć na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę. Do ogłoszonej wcześniej listy unijni przywódcy postanowili dołączyć trzy nowe instrumenty nacisku.

Kolejne sankcje

Unia Europejska zdecydowała o zamknięciu przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów, zablokowaniu możliwości nadawania rosyjskich mediów propagandowych na terenie UE oraz objęciu sankcjami białoruskiego reżimu.

– Po pierwsze, zamykamy przestrzeń powietrzną UE dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję. Nie będą mogły one lądować, startować ani przelatywać nad terytorium UE. Dotyczy to także prywatnych odrzutowców oligarchów – przekazała von der Leyen.

– W kolejnym bezprecedensowym kroku zakazujemy nadawania medialnej maszynie Kremla w całej Unii Europejskiej. Russia Today oraz Sputnik nie będą mogły rozprzestrzeniać swych kłamstw oraz siać podziałów w naszej wspólnocie, aby uzasadniać wojnę Putina. Opracowujemy narzędzia do zakazania ich toksycznej i szkodliwej dezinformacji w Europie – dodała szefowa KE.

Trzeci rodzaj sankcji ma dotknąć reżim Aleksandra Łukaszenki, którego przewodnicząca Komisji określiła jako "kolejnego agresora w tej wojnie".

– Wszystkie te środki, uzgodnione przez naszych międzynarodowych partnerów, uzupełniają mocny pakiet przedstawiony wczoraj – podsumowała von der Leyen.

Szefowa KE zapowiedziała również, że, po raz pierwszy w historii, Unia Europejska sfinansuje zakup oraz dostawę broni i sprzętu do zaatakowanego kraju.

Zachód odpowiada Rosji

Wcześniej państwa członkowskie zdecydowały o odłączeniu Rosji od systemu SWIFT umożliwiającego przeprowadzania międzynarodowych transakcji finansowych w różnych walutach.

Porozumienie w tej sprawy zawarły w sobotę: Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Niemcy i Kanada. "Pociągniemy Rosję do odpowiedzialności i wspólnie zapewnimy, że ta wojna będzie strategiczną porażką Putina" – brzmi wspólne oświadczenie państw Zachodu, które cytuje agencja Reutera.

SWIFT (Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) to globalny system wymiany informacji i rozliczeń finansowych. Ułatwia szybkie płatności transgraniczne, zapewniając płynny przepływ handlu międzynarodowego i przesyłając biliony dolarów rocznie.

