Volkswagen wstrzymuje produkcję na terenie Rosji

To reakcja na rosyjską agresję na Ukrainę. Koncern samochodowy Volkswagen poinformował w czwartek, że wstrzymuje produkcję swoich pojazdów w tym kraju. Chodzi o zakłady w Kałudze i Niżnym Nowogrodzie. Koncern natychmiastowo wstrzymuje też eksport swoich pojazdów do Rosji – opisuje "Deutsche Welle".

"Koncern Volkswagen z wielkim poruszeniem przyjął wiadomości o wojnie w Ukrainie. Volkswagen ma nadzieję, na zawieszenie działań zbrojnych i powrót do dyplomacji" – wskazano w komunikacie firmy.

Nie tylko Volkswagen

Wstrzymanie eksportu dotyczy wszystkich marek koncernu Volkswagen (m.in. VW, Skoda, Audi, Seat). Także firma Porsche nie będzie już sprzedawać do Rosji samochodów. Wcześniej na podobny krok zdecydowali się inni niemieccy producenci Mercedes-Benz i BMW.

Z danych zrzeszenia niemieckich producentów samochodowych VDA wynika, że w ubiegły roku do Rosji sprzedano ok. 35 tys. niemieckich aut. To ok. 1,7 procent całego eksportu niemieckich samochodów osobowych.

Także szwedzki gigant meblowy IKEA zdecydował o zawieszeniu działalności w Rosji oraz na Białorusi. Decyzja dotyka 15 tys. pracowników, 17 oddziałów oraz trzy miejsca produkcji – poinformowała szwedzka firma.

Sprzedaż swoich ubrań w Rosji zawiesiła też szwedzka sieć odzieżowa H&M. Jak przekazało BBC, drugi pod względem wielkości sprzedawca detaliczny na świecie "zawiesił czasowo wszelką sprzedaż w Rosji". Firma wyraziła przy tym "zaniepokojenie rozwojem sytuacji w Ukrainie". W oficjalnym komunikacie cytowanym przez brytyjski serwis, szwedzka firma oświadczyła, że opowiada się po stronie "wszystkich ofiar" konfliktu.

Czytaj też:

Ekspert: Polska będzie obiektem rosyjskiej zemsty jeszcze przez wiele lat