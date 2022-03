"Przypominają wypowiedzenie wojny". Putin straszy Zachód

Nałożone na Rosję przez Zachód sankcje przypominają wypowiedzenie wojny – mówił w trakcie spotkania prezydent Federacji Rosyjskiej.

Putin ponownie powtórzył narrację jakoby inwazja rosyjskich sił zbrojnych na terytorium Ukrainy była spowodowana przez samych Ukraińców. – Rosja musiała bronić rosyjskojęzycznych mieszkańców wschodniej Ukrainy oraz własnych interesów – stwierdził.

Prezydent Rosji opowiadał, że celem interwencji na Ukrainie jest „demilitaryzacja” oraz „denazyfikacja” tego państwa, która powinno w jego ocenie „zachować neutralność”.

Sankcje Zachodu na Rosję

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Stany Zjednoczone, Unia Europejska i inne państwa Zachodu nałożyły historyczny pakiet sankcji na reżim Władimira Putina, jego sojuszników i największe banki w kraju. Działania te zaczynają przynosić efekty.

Jedną z kluczowych restrykcji jest odłączenie rosyjskich banków od systemu SWIFT, przez co nie mogą one realizować międzynarodowych transakcji.

W efekcie izolacji rosyjskiej gospodarki rubel spadł w poniedziałek do najniższego poziomu w historii, a bank centralny w Moskwie podniósł stopy procentowe z 9,5 proc. do rekordowego poziomu 20 proc., by zniwelować inflację.

O jak najszybsze zakończenie konfliktu na Ukrainie zaapelował w czwartek rosyjski koncern paliwowy Łukoil.

