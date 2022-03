Inwazja na paliwie przejściowym

Wedle przyjętej przez Unię Europejską polityki klimatycznej gaz ziemny odgrywa od dłuższego czasu kluczową rolę jako tzw. paliwo przejściowe transformacji energetycznej. Paliwo to okazało się niezwykle wydajne dla Rosji, która zapewniając aż 41 proc. wszystkich dostaw do UE, zdołała zapuścić się ze swoimi czołgami w głąb terytorium Ukrainy. Pomimo tego, że gaz ziemny jest paliwem kopalnym jak wiele innych, potężne lobby pracowało przez lata na to, aby rosyjskie gazociągi stały się narzędziem, które w kryzysowym momencie powstrzyma uzależnioną od rosyjskich dostaw Europę od naprawdę zdecydowanej reakcji.