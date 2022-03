MRiPS: Bezrobocie w lutym wyniosło 5,5 proc.

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod koniec lutego br. w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 923 tys. osób bezrobotnych i w porównaniu ze styczniem był ich miej o 4,3 tys. osób.

Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 5,5 proc. – tyle samo co w styczniu br. W porównaniu z lutym 2021 r. była jednak niższa o 1,1 pkt proc.

Bezrobocie takie samo jak przed pandemią

Dane MRiPS jednoznacznie wykazują, że pandemia nie wywołała kryzysu na rynku pracy.– Dzięki pomocy ze strony państwa, ogromnym, miliardowym nakładom na wsparcie przedsiębiorców i ratowanie miejsc pracy dzisiaj mamy dobrą sytuację na rynku pracy. Porównując poziom bezrobocia w końcu lutego br. do stanu z końca lutego 2020 r., czyli przed epidemią COVID-19, liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła co prawda nieznacznie, bo o 3 tys. osób. ale stopa bezrobocia rejestrowanego była na identycznym poziomie jak w lutym 2020 r. To bardzo dobra wiadomość, która dowodzi, że nasze działania były skuteczne – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W lutym br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 116,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich nieznacznie więcej niż w styczniu br. (0,6 proc.) i o prawie 11,2 tys. (10,6 proc.) więcej niż w lutym 2021 roku.

– Bez niespodzianki – najniższe bezrobocie na poziomie 3,2 proc. zanotowano w województwie wielkopolskim – wskazuje minister Maląg.

Najwięcej osób bez pracy było w województwie warmińsko-mazurskim (9 proc.).

Eurostat – Polska w czołówce krajów z najniższym bezrobociem

Z opublikowanych na początku marca br. danych Eurostatu wynika, że poziom bezrobocia w styczniu br. wyniósł w Polsce 2,8 proc i jest na dużo niższym poziomie niż wynosi unijna średnia (6,2 proc.) i średnia krajów strefy euro, która wynosi 6,8 proc. Z tym wynikiem Polska zajmuje 2. miejsce po Czechach (2,2 proc.) pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

