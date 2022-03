Powstanie "atomowa spółka". UOKiK wyraził zgodę

W lutym prezes PKN Orlen Daniel Obajtek złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o powołanie nowej spółki – Orlen Synthos Green Energy. Wcześniej, w grudniu 2021 roku, obie firmy – PKN Orlen i Synthos Green Energy – podpisały umowę inwestycyjną, która zakładała utworzenie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy.

Jest zgoda na nową spółkę

Teraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę. "Nasze postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Co więcej, przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej Polski. Dlatego wydałem zgodę na tę transakcję" – przekazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Nowe przedsiębiorstwo ma odpowiadać za przygotowanie do budowy mikro i małych reaktorów jądrowych. Szczególnie reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy. Firma będzie też wspierać rozwiązania prawne, badać poszczególnych lokalizacje pod kątem budowy instalacji oraz realizować wspólne inwestycje.

Docelowo Orlen Synthos Green Energy miałoby zająć się także produkcją energii i ciepła z wykorzystaniem technologii jądrowych na potrzeby własne, komunalne i komercyjne.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

O decyzji UOKiK poinformował też prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "Budowa silnego koncernu multienergetycznego, opartego o OZE i atom to kwestia naszego bezpieczeństwa energetycznego" – napisał na Twitterze.

"Pozytywna decyzja UOKiK umożliwia przyspieszenie realizacji inwestycji w mikro i małe reaktory jądrowe. Dzisiaj najlepiej widzimy, jak istotne jest uzupełnienie miksu energetycznego o stabilne źródła wytwarzania energii. Mamy pewność, że idziemy we właściwym kierunku, bo nasza inwestycja jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i dynamiki wzrostu krajowej gospodarki" – przekazano w komunikacie spółki PKN Orlen.

Już w grudniu zeszłego roku, Daniel Objatek informował, że do zarządu nowej firmy będzie rekomendował byłego ministra skarbu państwa Dawida Jackiewicza. Obecnie jest on doradcą zarządu spółki Orlen Unipetrol.

