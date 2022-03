Ile wynoszą aktywa rezerwowe Polski? NBP podał dane

Narodowy Bank Polski opublikował w poniedziałek komunikat, z którego wynika, że według stanu na luty br., oficjalne aktywa rezerwowe naszego kraju wyniosły 143,73 mld euro. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 6,7 proc. r/r i jednocześnie spadek o 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym.

"NBP opublikował 7 marca br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec lutego 2022 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 143,7 mld euro i był niższy o 0,6 mld euro niż na koniec stycznia 2022 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 0,6 mld USD i osiągnął poziom 160,7 mld USD" – czytamy w komunikacie banku centralnego.

Liczone w złotych aktywa rezerwowe wyniosły 674,22 mld zł (wobec 663,56 mld zł miesiąc wcześniej i 608,8 mld zł rok wcześniej).

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 76 proc.) inwestowana jest głównie w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

Stopy procentowe. We wtorek decyzja RPP

Jutro Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. RPP podwyższyła je po raz pierwszy w październiku 2021 r. – z 0,1 proc do 0,5 proc.. W listopadzie stopy wzrosły do 1,25 proc., w grudniu – do 1,75 proc, w styczniu 2022 r. – do 2,25 proc., zaś w lutym – do 2,75 proc.

Działania NBP mają związek z drastycznie rosnącą inflacją, która w styczniu wyniosła w skali roku 9,2 proc., osiągając najwyższy wynik od listopada 2000 r.

Sytuację na rynkach pogarsza trwająca od 24 lutego wojna na Ukrainie, która winduje ceny ropy i gazu.

Czytaj też:

Analitycy Pekao spodziewają się olbrzymiej podwyżki stóp procentowych