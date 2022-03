Bank Światowy zatwierdził pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości ponad 700 mln dolarów

W poniedziałek Bank Światowy wydał oświadczenie, w którym poinformował o uruchomieniu pakietu pomocowego, określanego mianem "Wolna Ukraina", dla rządu w Kijowie. Instytucja zatwierdziła pakiet kredytów i dotacji o wartości 723 mln dolarów. Nowe rozwiązania obejmują dodatkowe 350 mln dolarów pożyczki w stosunku do wcześniejszej transzy pomocowej, jaką Ukraina otrzymała od Banku Światowego.

Wsparcie walczącej Ukrainy

Środki będą najprawdopodobniej przeznaczone na zapewnienie ludności Ukrainy dostępu do usług publicznych oraz na pensje dla pracowników szpitali, emerytury dla osób starszych i finansowanie programów socjalnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Bank obiecał również podjąć prace nad stworzeniem kolejnego pakietu wsparcia dla Ukrainy o wartości 3 miliardów dolarów, który zostanie uruchomiony "w nadchodzących miesiącach”. W oświadczeniu zapowiedziano także, że dodatkowe wsparcie otrzymają również rządy krajów sąsiadujących z Ukrainą. Ma to związek z ogromną falą uchodźców, którzy opuścili swoje domy i przybyli m.in do Polski czy Rumunii. Według UNHCR od początku inwazji 1,7 miliona Ukraińców – głównie kobiet, dzieci i osób starszych – uciekło do sąsiednich krajów

"Grupa Banku Światowego podejmuje szybkie działania, aby wesprzeć Ukrainę i jej mieszkańców w obliczu przemocy i ekstremalnych zakłóceń spowodowanych rosyjską inwazją. Jesteśmy po stronie mieszkańców Ukrainy i regionu" – napisał w oświadczeniu prezes Banku Światowego David Malpass.

Bank Światowy utworzył również fundusz powierniczy dla wielu darczyńców (MDTF), aby ułatwić przekazywanie środków grantowych od darczyńców na Ukrainę, z wkładami z Wielkiej Brytanii, Danii, Łotwy, Litwy i Islandii w wysokości 134 mln dolarów. Bank Światowy wzywa do dalszych dotacji do MDTF.

