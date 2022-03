Rada Polityki Pieniężnej znów podniosła stopy procentowe

RPP podniosła wszystkie stopy procentowe o 75 pkt bazowych. Tym samym główna stopa referencyjna wynosi już w Polsce 3,50 proc.

Stopy procentowe w górę

To już szósta podwyżka stóp procentowych od października 2021 r. Wówczas Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe, w tym stopę referencyjną do 0,5 proc. z 0,1 proc. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25 proc., w grudniu – do 1,75 proc, w styczniu 2022 r. – do 2,25 proc., zaś w lutym – do 2,75 proc.

Działania NBP mają związek z drastycznie rosnącą inflacją, która w styczniu wyniosła w skali roku 9,2 proc., osiągając najwyższy wynik od listopada 2000 r.

Sytuację na rynkach pogarsza trwająca od 24 lutego wojna na Ukrainie, która winduje ceny ropy i gazu.

Spada zdolność kredytowa Polaków

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w ostatnich czterech miesiącach zdolność kredytowa statystycznego Kowalskiego spadła o 30 proc., a w najbliższym czasie spadek może się pogłębić do 45 proc.

Podwyżki stóp procentowych to powód do niepokoju dla 64 proc. kredytobiorców. Trzy czwarte Polaków posiadających kredyt mieszkaniowy liczy, że miesięczna rata ich kredytu wzrośnie nie więcej niż o 300 zł – podało BIK.