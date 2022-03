MAEA: Utraciliśmy dostęp do zabezpieczeń w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

W wyniku zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę, od 4 marca Zaporoska Elektrownia Jądrowa jest w rękach agresora. Od tamtego czasu nie odnotowuje się jednak wzrostu promieniowania. – Ostrzegamy wszystkich, że żaden inny kraj poza Rosją nigdy nie strzelał do elektrowni jądrowych. To pierwszy raz w naszej historii, pierwszy raz w historii ludzkości. To państwo terrorystyczne ucieka się teraz do terroru nuklearnego – mówił wtedy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W czwartek Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała o utracie zdalnego dostępu do zabezpieczeń do monitorowania materiałów jądrowych w elektrowni.

O sytuacji w Elektrowni Atomowej w Zaporożu poinformował szef MAEA Rafael Mariano Grossi. "Zdalna transmisja danych ze sprzętu zabezpieczającego MAEA znajdującego się w obiektach jądrowych na całym świecie jest ważnym elementem wdrażania naszych zabezpieczeń na Ukrainie i na całym świecie" – napisał dyrektor generalny agencji.

Trudna sytuacja w Czarnobylu

Grossi zapewnił jednak, że dane z pozostałych ukraińskich elektrowni jądrowych nadal są pozyskiwane.

Szef MAEA przyznał, że jest zaniepokojony sytuacją nie tylko w Zaporożu, ale także w Czarnobylu. W środę poinformowano, że utracono połączenie z systemami monitorującymi bezpieczeństwo w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Alarmowano, że odłączenie od prądu może spowodować wyciek radioaktywny.

Państwowa Agencja Atomistyki zapewniła w czwartek, że "nie ma zagrożenia radiologicznego dla Polski w związku z utratą zasilania w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia".

W czwartek Rafael Mariano Grossi będzie uczestniczył w szczycie dyplomatycznym w Antalyi w Turcji. "Mam nadzieję, że podczas spotkań poczynię postępy w pilnej kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ukraińskich obiektów jądrowych. Musimy działać już teraz" – zwracał uwagę szef agencji.

