"Musimy dbać o klientów". Deutsche Bank zostaje na rosyjskim rynku

Wycofanie się z rosyjskiego rynku to forma protestu wielkich korporacji wobec agresji Rosji na Ukrainę. Wśród firm, które zdecydowały się na taki krok są Visa, Mastercard, American Express, PayPal czy ostatnio amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs.

Niektóre firmy decydują się zostać

Na opuszczenie rosyjskiego rynku nie zdecydował się jednak Deutsche Bank. – Rezygnacja z działalności na rynku rosyjskim nie byłaby praktyczna. Musimy zadbać o tamtejszych klientów – mówił w rozmowie z CNBC dyrektor finansowy James von Moltke.

Dodał, że przedsiębiorstwu zależy na dalszym zapewnianiu obsługi swoim klientom.

– Jeśli sytuacja ulegnie dalszej eskalacji, a jego klienci – w tym głównie międzynarodowe koncerny – zaprzestaną działalności w kraju, Deutsche Bank rozważy jeszcze raz swoją decyzję – zapewnił dyrektor finansowy. Podkreślił, że bank będzie "obserwować i analizować sytuację".

Wsparcie klientów

– W miarę jak ta obecność klientów będzie maleć, zmniejszy się również nasza obecność w Moskwie – mówił von Moltke.

Jednocześnie Deutsche Bank uspokaja klientów. Von Moltke podkreślił, że na początku wojny bank zarządzał ryzykiem rynkowym „dość skutecznie”. Dodał, że kapitał banku w jego moskiewskiej filii został „w pełni zabezpieczony” w celu zarządzania ryzykiem walutowym.

– Rynek zawsze będzie reagował na kryzys i scenariusze, które się rozwijają i najpierw przyglądają się scenariuszom spadkowym. Myślę, że z czasem będziemy w stanie dostarczyć więcej informacji, będziemy mogli porozmawiać o naszej trajektorii – zwracał uwagę dyrektor finansowy Deutsche Bank.

Od 28 lutego giełda w Rosji pozostaje zamknięta, jednak wznowiono handel rublem na tamtejszym rynku. Obecnie za jednego dolara trzeba zapłacić około 130 rubli. Agencja Fitch obniżyła rating Rosji do poziomu C, co zwiastuje "bliskie bankructwo" kraju.

