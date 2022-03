Inflacja w Polsce delikatnie spadła. GUS podał najnowsze dane

W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 9,1%, a towarów sięgnął o 8,3%. W ujęciu m/m było to odpowiednio: +1,5% i +0,9%).

GUS zaktualizował też dane za styczeń - roczna inflacja wyniosła 9,4% (wobec 9,2% r/r sprzed zmiany koszyka inflacyjnego). Wskaźnik miesięczny wyniósł +1,9% (wobec +1,9% m/m przed zmianą koszyka inflacyjnego).

Co drożeje najbardziej?

"W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 2,7%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1,2%), zdrowia (o 1,2%), łączności (o 1,4%) oraz restauracji i hoteli (o 1,5%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 pkt proc., 0,08 pkt proc. i po 0,07 pkt proc.Niższe ceny w zakresie transportu (o 4,6%) oraz żywności (o 1,1%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,44 pkt proc. i 0,28 pkt proc" – czytamy w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 12,7%), żywności (o 7,8%) oraz transportu (o 9,9%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 3,19 pkt proc., 1,91 pkt proc. i 0,89 pkt proc.

Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 9,2% w ujęciu rocznym w styczniu br. (wobec 8,6% r/r w grudniu).

Od lutego działa druga odsłona tarczy antyinflacyjnej

Ekonomiści mBanku zwracają uwagę, że najnowsze dane GUS to efekt rządowej tarczy antyinflacyjnej 2.0.

Od 1 lutego obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która zakłada wprowadzenie na okres sześciu miesięcy 0 proc. stawki VAT na żywność, obniżkę VAT na paliwa do 8 proc., oraz zniesienie podatku na gaz i nawozy. Jednocześnie przedłużona została obniżka VAT na prąd i na ciepło do 5 proc. do końca lipca 2022 r.

