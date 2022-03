Rosyjska agresja. Johnson: W 2014 r. Zachód popełnił straszliwy błąd

Boris Johnson na łamach wtorkowego "Daily Telegraph" odniósł się do obecnej sytuacji na Ukrainie oraz do, jego zdaniem, błędnej polityki Zachodu wobec Rosji. Szef brytyjskiego rządu wskazał w szczególności na 2014 rok, kiedy państwa zachodnie popełniły błąd nie reagując odpowiednio zdecydowanie na zajęcie Krymu przez Moskwę. To okazało się brzemienne w skutki.

W swoim artykule w Johnson napisał, że "kiedy Putin po raz pierwszy najechał Ukrainę w 2014 roku, Zachód popełnił straszny błąd. Rosyjski przywódca dokonał aktu brutalnej agresji i zajął ogromny kawałek suwerennego kraju, a my pozwoliliśmy, by uszło mu to na sucho".

"Stosunki gospodarcze nie tylko zostały wznowione, ale wręcz zintensyfikowane — Zachód brał więcej rosyjskiego gazu niż kiedykolwiek wcześniej, stając się bardziej zależny od dobrej woli Putina i bardziej narażony na kaprysy światowych cen gazu i ropy. Kiedy [Putin - przyp. red.] w końcu rozpoczął bezwzględną wojnę w Ukrainie, wiedział, że światu będzie bardzo trudno go ukarać. Wiedział, że stworzył uzależnienie" – podkreślił brytyjski premier.

Uwolnić się od rosyjskich surowców

Johnson podkreślił, że jedynym sposobem na powstrzymanie "ciągłego szantażu” ze strony Władimira Putina jest uniezależnienie Zachodu od rosyjskich paliw kopalnych. Brytyjski polityk stwierdza jednak bez ogródek, że ten proces będzie "bolesny”.

Aby jednak umożliwić proces "uwalniania" brytyjskiej gospodarki od potrzeby importu rosyjskich surowców, premier zapowiedział wdrożenie nowej strategii energetycznej, w której zostanie zwiększony nacisk na inwestycje w energię wiatrową, lepsze wykorzystanie potencjału energii słonecznej. W jej ramach brytyjski rząd dokona także" dużych nakładów” na energię jądrową. Jedną z propozycji są także dalsze wiercenia w poszukiwaniu ropy i gazu na Morzu Północnym.

Wielka Brytania ma zrezygnować z importu rosyjskiej ropy do końca 2022 roku.

