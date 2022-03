Konfederacja: Polityka migracyjna PiS jest skrajnie nieodpowiedzialna

W środę podczas konferencji w Sejmie posłowie Konfederacji skomentowali przepisy ułatwiające uchodźcom wejście na polski rynek pracy.

Kalus: To nieodpowiedzialne

– Działania rządu w zakresie polityki migracyjnej można streścić bardzo krótko: są to działania nieodpowiedzialne – mówił poseł Konfederacji Jakub Kalus. Wskazywał, że Polska wzeszłym roku mierzyła się z największym kryzysem migracyjnym, który był sterowany i zarządzany przez Aleksandra Łukaszenkę.

Konfederacja poinformowała także, że jesienią ubiegłego roku polski rząd miał dostawać informacje z USA o możliwej rosyjskiej agresji na Ukrainę. – Pomimo to rząd PiS, ręka w rękę z totalną opozycją liberalizował prawo dot. cudzoziemców otwierając szeroko granice dla obywateli sześciu byłych republik radzieckich m.in. Rosji i Białorusi bez żadnej weryfikacji i kontroli – zwracał uwagę polityk.

Jak informował poseł Konfederacji, wspomniana liberalizacja prawa miała dotyczyć zniesienia obowiązku zgłoszenia podjęcia pracy najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia oraz przedłużenia okresu powierzenia pracy z sześciu do 24 miesięcy. – Tego typu zmiany prowadzą do nadużyć. W rzeczywistości, niemal z automatu, rozdajemy wizy obywatelom Rosji – tłumaczył Kalus.

"Pod względem ekonomicznym i zdrowotnym – źle"

Jakub Kalus przekonywał, że polskich władz nie interesują skutki ekonomiczne nadawanych przywilejów. – Działania rządu mogą doprowadzić do inwigilacji i destabilizacji naszego kraju w dobie tego konfliktu – wskazywał. Dodał, że polityka migracyjna Prawa i Sprawiedliwości nie jest odpowiedzialna przede wszystkim w zakresie ekonomii.

– Rząd nie prowadzi też odpowiedzialnej polityki w zakresie migracji zdrowotnej. Jeszcze nie dawno, tocząc wojnę z Covidem, rząd tak naprawdę zamykał Polaków w domach, nawet przed własną rodziną, a dzisiaj nie widzi żadnych problemów, w tym, że przerzuca odpowiedzialność, żeby Polacy przyjmowali falę uchodźców we własnych domach – podkreślał polityk Konfederacji.

Niekonsekwencja polskich władz?

– W sytuacji, gdy rząd nadaje uprawnienia do normalnego funkcjonowania uchodźców z Ukrainy na równi z polskimi obywatelami, nie potrzebujemy dodatkowego napływu migracji zarobkowej. Nie potrzebujemy go w szczególności z państwa agresora – apelował z kolei poseł Krzysztof Bosak.

Polityk zwracał uwagę, że uproszczone przepisy pozostawiające otwarty rynek dla uchodźców z Rosji powinny zostać natychmiast zmienione. Konfederacja chce zgłosić swoje poprawki.

Partia przygotowała w tej sprawie nowelizację rozporządzenia, która umożliwia natychmiastowe wycofanie się z otwarcia polskiego rynku dla Rosjan. – Jak ma działać polski kontrwywiad? Jak mają działać polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo? Jak mamy przedstawiać to własnym obywatelom? Jest to tak niekonsekwentne, że aż w trudno w to uwierzyć – mówił w Sejmie Krzysztof Bosak.

