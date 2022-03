"Odważna decyzja". Portugalskie media chwalą polski rząd za obniżkę VAT na paliwa

Portugalskie media mianem "odważnej" określają decyzję polskiego rządu, który w sytuacji kryzysu energetycznego zdecydował się na obniżenie podatku VAT na paliwa w ramach tarczy antyinflacyjnej – czytamy w korespondencji PAP z Lizbony.

Telewizja SIC odnotowuje, że decyzja władz w Warszawie o zmniejszeniu z 23 do 8 proc. podatku VAT na paliwa spotkała się z przychylnością polskiego społeczeństwa. Zaznacza, że jest to jedna z form walki z inflacją podjętej przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Dziennik "Observador" i radio Renascenca zauważają, że rząd Portugalii Antonia Costy dopiero zasygnalizował władzom UE zamiar wprowadzenia obniżek obciążeń fiskalnych na paliwa. "O ile u nas redukcja tych podatków jest dopiero planowana, to w Polsce stała się już faktem" – wskazuje redakcja "Observador".

O obniżce podatku VAT na paliwa przez rząd donoszą też inni obecni w Polsce portugalscy reporterzy relacjonujący masowy napływ ukraińskich uchodźców. Wskazują, że "odważna" decyzja polskiego rządu zbiegła się z kryzysem humanitarnym, z którym władze w Warszawie oraz polskie społeczeństwo walczą w sposób ofiarny i niemal heroiczny – czytamy.

PAP zaznacza, że sprawę komentują także portugalscy internauci. Twierdzą, że w przeciwieństwie do Warszawy rząd w Lizbonie nie robi nic, aby obniżyć ponad 50-procentowy udział podatków w cenie paliw w Portugalii.

Orlen obniża ceny paliw na stacjach. Obajtek podał szczegóły

PKN Orlen obniża ceny oleju napędowego o 20 gr i benzyny o 15 gr za litr – poinformował prezes koncernu Daniel Obajtek.

"Reagujemy na zmiany rynkowe i po raz kolejny w tym tygodniu obniżamy ceny paliw na naszych stacjach. Ceny ON spadają o 20 gr/l do średniego poziomu 7,35 zł, a benzyny o 15 gr/l do średniego poziomu 6,64 zł. Działamy aktywnie by ceny paliw w Polsce nadal były najniższe w Europie" – napisał Obajtek w środę na swoim profilu na Twitterze.

To kolejna obniżka cen paliw na stacjach PKN Orlen w tym tygodniu, w poniedziałek koncern informował o obniżeniu ceny oleju napędowego na stacjach o 34 gr/l do średniego poziomu 7,55 zł, a benzyny – o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł.

Czytaj też:

Gwałtowny spadek dostępności mieszkań na wynajem. Ceny w górę