Obajtek o fuzji Orlenu i PGNiG: To jest w polskiej racji stanu

– PKN Orlen skierował wniosek do Komisji Europejskiej, która zgodnie z naszą prośbą odesłała wniosek do polskiego regulatora – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a dziś zapadła decyzja warunkowa. Oceniam, że ta decyzja jest dobra i pozwala na przeprowadzenie procesu przejęcia PGNiG. Dotyczy to także kwestii związanych z operatorem, czyli przekazaniem części operatorskiej (bez aktywów) nad magazynami. Decyzja ta przyspieszy proces przejęcia. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy zamknąć ten proces – podkreślił Daniel Obajtek na antenie Radia Maryja.

– To jest w polskiej racji stanu, aby zbilansować zakupy ropy i gazu. To jest w polskiej racji stanu, aby powstał tak duży koncern. (…) Od 4 lat budujemy koncern multienergetyczny. (…) Budując go, musimy stawiać na silny koncern, bo jest to w polskiej racji stanu. Szczególnie teraz, kiedy widzimy wojnę na Ukrainie, budowa tak dużego koncernu jest w pełni uzasadniona – mówił prezes Orlenu.

Polska jest zabezpieczona

Prezes PKN Orlen zaznaczył, że w momencie nałożenia bardzo poważnych sankcji na Rosję PKN Orlen jest przygotowany na zabezpieczenie polskiego rynku energetycznego.– Wszyscy teraz prześcigają się pomysłami, w jaki sposób dywersyfikować dostawy ropy naftowej. Kiedy zaczynaliśmy budować koncern multienergetyczny, nasze decyzje były wyśmiewane. (…) Bogu dzięki, że cztery lata temu zaczęliśmy dywersyfikację dostawy ropy naftowej do Polski, a dziś mamy różne kierunki dostaw. W momencie nałożenia sankcji na Rosję jesteśmy w pełni przygotowani do zabezpieczenia polskiego rynku. (…) Połączenie PKN Orlen z Lotosem jeszcze bardziej wzmacnia nas w dywersyfikacji dostawy ropy naftowej – zapewnił gość Radia Maryja.

