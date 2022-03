Największy kryzys dostaw przed nami? Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega

Międzynarodowa Agencja Energetyczna opublikowała komunikat, w którym oceniła wpływ sankcji nakładanych na Rosję w wyniku inwazji na Ukrainę na rynek energetyczny.

Jak przekazano, embargo na rosyjską ropę naftową może spowodować jeden z największych kryzysów na rynku od dziesięcioleci. Podobnie będzie, gdy Kreml zdecyduje się na zatrzymanie dostaw do Europy.

Moc Rosji

"Jako główny producent i eksporter zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego, Rosja odgrywa znaczącą rolę na światowych rynkach energetycznych. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku ma potencjalnie poważne implikacje dla międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego" – czytamy w komunikacie.

"Stoimy w obliczu największego kryzysu dostaw od dziesięcioleci, światowe rynki energii znalazły się na rozdrożu. Inwazja Rosji na Ukrainę sprawiła, że bezpieczeństwo energetyczne znów jest na pierwszym planie programów politycznych, bo ceny surowców biją rekordy" – napisano w raporcie. Dodano, że na ten moment nie da się przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja na świecie.

Jak wynika w wyliczeń Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w czwartym kwartale ubiegłego roku Rosja dostarczyła 8 proc. światowego zużycia ropy naftowej.

10-punktowy plan

Wcześniej agencja przekazała plan uniezależniania się od rosyjskich dostaw o ponad jedną trzecią. Plan zawiera 10 punktów i wspiera jednocześnie Europejski Zielony Ład. Jak wskazano w informacji prasowej "to szereg działań, które można podjąć w nadchodzących miesiącach". To m.in. "zwracanie się w większym stopniu do innych dostawców, korzystanie z innych źródeł energii i przyspieszenie wysiłków na rzecz zapewnienia konsumentom, przedsiębiorstwom i przemysłowi w celu wykorzystania czystych i wydajnych alternatyw dla gazu ziemnego. Proponowane środki są w pełni zgodne z unijnym Europejskim Zielonym Ładem i pakietem Fit for 55, torując drogę do dalszych redukcji emisji w nadchodzących latach".

Według komunikatu do kluczowych działań rekomendowanych przez MAE należy m.in. niepodpisywanie nowych kontraktów gazowych z Rosją. To też "przyspieszenie rozmieszczenia energii słonecznej i wiatrowej; maksymalne wykorzystanie istniejących niskoemisyjnych źródeł energii, takich jak energia jądrowa i odnawialne źródła energii; oraz zwiększenie efektywności energetycznej w domach i firmach".

