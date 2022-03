Rząd przedłuża ochronę taryfową prezesa URE dla odbiorców gazowych

Obecnie obowiązek taryfowy obowiązuje do końca 2023 r.

– W obliczu imperialnej polityki Rosji, zdecydowaliśmy o przedłużeniu ochrony taryfowej prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na odbiorców domowych oraz instytucje pożytku publicznego aż do roku 2027 – powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej.

– Taryfowanie dla idywidualnych odbiorców gospodarstw domowych, ale też do tego taryfowania gazowego, włączyć te wszystkie grupy, które zostały objęte ustawą gazową ze stycznia, czyli wszystkich odbiorców wrażliwych. Spółdzielnie mieszkaniowe, wszystkie podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, szkoły, szpitale, przedszkola, organizacje pożytku publicznego, całą listę podmiotów wskazanych, w już przyjętej ustawie z przedłużeniem do 2027 roku – uzupełniła minister dodając, że oznacza to ochronę 7 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Polska gotowa na odcięcie od Rosji

Anna Moskwa podkreśliła również, że rząd od wielu lat realizuje strategię dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, która pozwoli na zupełne uniezależnienie się od importu z Rosji od 2023 roku.

– Jako jedni z nielicznych możemy powiedzieć, że popieramy sankcje surowcowe i jesteśmy przygotowani do niezależności surowcowej. Przypomnę, że od 1 stycznia kolejnego roku w Polsce nie będzie rosyjskiego gazu. Infrastruktura Baltic Pipe, litewska, słowacka - te wszystkie inwestycje, które konsekwentnie prowadziliśmy przez lata pozwalają nam już dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy na to gotowi. De facto, przez ostatnie miesiące te dostawy rosyjskie płynęły w tak różnych ilościach, że musieliśmy się na ten scenariusz przygotować już w tym roku. Już dzisiaj jesteśmy gotowi na tę niezależność – podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Polityk też, że w Polsce magazyny gazu "od zawsze są napełniane przeciętnie od 60 do 100% przed sezonem jesienno-zimowym".

Czytaj też:

Premier ogłosił główne założenia "tarczy antyputinowskiej"Czytaj też:

Straż Graniczna: Liczba ukraińskich uchodźców w Polsce przekroczyła już 2 mln