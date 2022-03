BM Reflex prognozuje: Ceny paliw spadną, ale nie do poziomu sprzed wojny

Według ekspertów, powinna się zmniejszać różnica w cenach poszczególnych paliw w zależności od operatora. Niemniej, na większe obniżki na stacjach Polacy będą musieli poczekać.

Ceny paliw w Polsce

W tym tygodniu cena benzyny Pb95 spadła o średnio 39 gr/l, Pb98 o 50 gr/l, a oleju napędowego o 51 gr/l. Za poszczególne paliwa w Polsce trzeba więc obecnie zapłacić: za benzynę bezołowiową 95 – 6,67 zł/l, bezołowiową 98 – 7 zł/l, za olej napędowy – 7,43 zł/l, zaś za autogaz – 3,8 zł/l.

Jednym paliwem, które podrożało w tym tygodniu w naszym kraju był autogaz. Jego cena jest bowiem wyższa niż przed tygodniem o 15 gr/l.

"Po dwóch tygodniach spektakularnego wzrostu cen paliw na stacjach, możemy nieco odetchnąć z ulgą, bo ceny przestały rosnąć. Od czasu inwazji na Ukrainę do 10 marca ceny benzyny w detalu wzrosły średnio o 1,5 zł/l, a oleju napędowego o ponad 2,3 zł/l. Korekta na rynku ropy naftowej w dół i umocnienie złotego spowodowały już, że ceny na krajowym rynku hurtowym spadły, kompensując dużą część wcześniejszego wzrostu" – możemy przeczytać w komunikacie BM Reflex.

Działania PKN Orlen

PKN Orlen obniżył ceny oleju napędowego o 20 gr i benzyny o 15 gr za litr – poinformował ostatnio prezes koncernu Daniel Obajtek.

"Reagujemy na zmiany rynkowe i po raz kolejny w tym tygodniu obniżamy ceny paliw na naszych stacjach. Ceny ON spadają o 20 gr/l do średniego poziomu 7,35 zł, a benzyny o 15 gr/l do średniego poziomu 6,64 zł. Działamy aktywnie by ceny paliw w Polsce nadal były najniższe w Europie" – napisał w środę na swoim Twitterze Obajtek.

Przypomnijmy, że grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie oraz prowadzi działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie.

